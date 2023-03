Jusqu'au lever du jour. Roman

Assoiffé de gloire, Victor déploie toute sa force pour sa carrière, oblitérant complètement son passé, sacrifiant sans scrupule sa femme et ses enfants. Arrivé au sommet, l'annonce de sa fin imminente lui fait tout remettre en question pour la première fois. Et s'il s'était trompé ? Si la transcendance, qu'il logeait dans le succès, se trouvait à portée de main depuis de début, dans l'amour de soi et des siens ? Il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer...