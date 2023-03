Cent poèmes d’amour

Claude HaumontA est un écrivain, poète et plasticien belge né à Jemappe en 1936, décédé à Bruxelles en 2009. Il rencontre Jean Amrouche durant un séjour dans le Haut Valais pour peindre et écrire. La Kabylie et sa culture sont et resteront chères à son coeur. Il est engagé en 1964 chez Marabout. Sa rencontre avec Achile Chavée en 1965 est déterminante. Il devient un adepte du " hasard objectifA " cher à André Breton. Il intègre alors les Artistes de Thudinie et restera un collaborateur fidèle du fondateur de cette association, Roger Foulon.