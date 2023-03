Légendes d'Ashur-Sîn Tome 4 : Antoum

A la recherche de son fi ls Héliodore, Nemeroff se retrouve sur une étrange planète, habitée de lézards volants et d'insectes géants. Au même moment, les Tétals tentent de rejoindre Antoum avant que les Dingirsigs ne l'anéantissent ; de son côté, Sierra parvient à faire fonctionner le bassin de la caverne de l'oracle, et Yérah organise l'évasion de sa mère et de Wellan. Alors que le dispositif d'ouverture de la brèche du Nord est enfi n réparé, une question se pose : une centaine de Télals parviendra-t-elle à survivre face à des milliers de Dingirsigs ?