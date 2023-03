Le coenseignement en pratique

Un ouvrage pour tout savoir sur le coenseignement, ses particularités et les bénéfices qu'on peut en tirer. Le guide essentiel et complet pour mettre en place un coenseignement positif, motivant et bénéfique pour tous : quelles formes ? quelles postures pour chacun des deux enseignants ? comment se répartir les apprentissages, les travaux en petits groupes ? comment s'accorder sur l'autorité, l'évaluation... ? Les bénéfices du coenseignement sont abordés autant du point de vue des élèves que du point de vue des enseignants. Les difficultés potentielles sont analysées et complétées par des solutions éprouvées et réalistes. De précieux conseils pour réussir et s'enrichir !