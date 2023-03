Le petit livre du langage symbolique des fleurs

Pourquoi des roses pour dire " je t'aime " ? Comment rejeter des avances avec délicatesse ? Que signifient des marjolaines de la part d'un rival ? Une petite attention cache parfois de grandes intentions... Quand les mots nous manquent, les fleurs expriment ce que nous avons sur le coeur en une myriade de formes et de parfums. Chacune porte un message subtil et précis, d'un aveu coupable à une déclaration d'amour éternel, mais gare au choix des couleurs et de la date pour offrir votre bouquet ! Grâce à ce Petit Livre, découvrez les symboles cachés de 69 fleurs, ainsi que les légendes et les traditions qui leur sont associées.