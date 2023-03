Le petit guide du rosier

Un petit guide tout en couleurs pour apprendre à bien planter, entretenir et choisir ses rosiers ! On vous a offert un rosier et vous ne savez pas comment le planter ou quels soins lui apporter ? Partez à la découverte des rosiers et des roses et apprenez la bonne méthode pour le planter dans votre jardin ou dans un pot, quels soins lui apporter, comment le prémunir des maladies ou encore comment le bouturer. Description, caractéristiques (parfum, résistance aux maladies), entretien, anecdotes... grâce à 50 fiches d'identification, trouvez votre rosier idéal ! Chaque fiche est illustrée avec un dessin très précis pour reconnaître en un clin d'oeil les roses. D'un tout petit format, ce livre tient dans une poche pour être le compagnon idéal dans votre jardin.