Du drame de l'honneur au nouveau désordre amoureux, de l'idéal chevaleresque aux débordements libertins : comment hommes et femmes se rencontrent, s'aiment et se séparent. Autour de l'amour et de ses drames (trahison, infidélité, mort du désir) s'organisent les idéaux et les valeurs d'une société et d'une époque, notamment ceux de l'honneur et de la réputation, du bonheur, de la réalisation de soi, mais aussi le refus d'une société patriarcale, ainsi que les différentes représentations de la liberté. A travers des portraits de couples désunis célèbres ou moins connus, d'Héloïse et Abélard à Onassis et la Callas, en passant par les divorces d'Henry VIII ou celui de Lady Di et de Charles, Sabine Melchior-Bonnet propose une histoire inédite de la rupture amoureuse mêlant lois et sentiments, intime et social, valeurs et interdits.