Le fils des steppes. 450, les grandes invasions

La lourde épée à double tranchant s'abat à quelques doigts de votre tête ; d'une brusque traction, vous en profitez pour dégager votre yatagan et viser la gorge épaisse du Goth. De plus en plus, Rome emploie ces mercenaires barbares ; ils sont dangereux et vifs comme des loups, mais vous êtes un fils de la steppe, un nomade Hun, le fils du terrible Attila. C'est à vous qu'il reviendra de prouver à votre père que vous êtes capable de mener la horde au combat, aussi bien contre les Khazars que contre les Romains ou les Francs, et de gagner le Ring en vous montrant digne de succéder à votre père.