Petites histoires des plantes qui soignent

Une histoire à lire chaque soir pour découvrir 27 plantes médicinales. Le but de cet ouvrage est de rendre accessible la connaissance des plantes médicinales aux enfants par le biais de contes illustrés qui présentent les plantes et leurs vertus. Sur chaque double page, l'enfant retrouve donc : Le nom commun et le nom populaire de la plante ; Un petit conte inspiré de légendes ou de l'histoire de la découverte de la plante évoquant ses vertus et parfois son aspect physique. Un récapitulatif des vertus et spécificités de la plante évoquées dans le conte. Une courte vulgarisation des symptômes qu'elle peut soulager. Une ou deux recettes simples pour bénéficier des bienfaits de la plante.