La vie secrète des oiseaux

-Troisième tome de la collection "La vie secrète" , cet ouvrage mêle belles histoires du folklore et parties documentées sur les oiseaux, agrémentées de superbes illustrations. -Saviez-vous que les oiseaux se déplacent par des voies invisibles dans le ciel, qu'ils peuvent s'appeler de milliers de façons différentes et qu'ils peuvent être aussi grands qu'une voiture ou aussi petits qu'un petit doigt ? Laissez-vous guider par Rapido le martinet et découvrez la construction des nids et les bébés oiseaux, les plumes et les becs, les voyages en avion, les cris d'oiseaux, les oiseaux à l'apparence vraiment inhabituelle, et les moyens de repérer les oiseaux et de les aider près de chez vous.