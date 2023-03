Le livre animé de mes 1 an

Le premier livre animé de bébé ! Adapté aux petits de 1 an, cet ouvrage cartonné propose un texte simple, rythmé, répétitif et affectif. Grâce à ce livre enrichi par une image avec un grand rabat sur chaque double page, l'enfant peut jouer à cache-cache avec les images et faire apparaître et disparaître les personnages. Une première approche pour s'éveiller au monde, au langage et aux livres. Les illustrations tendres et drôles de Tiago Americo accompagnent ce premier ouvrage de bébé.