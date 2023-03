La petite ritournelle de l'horreur

Derrière les murs se cache le plus sombre des secrets... Quand la commandant Virginie Sevran reçoit un appel à presque deux heures du matin, elle sait qu'elle doit s'attendre au pire. Rien, pourtant, ne peut la préparer à ce que lui réserve la vieille bâtisse dans laquelle les techniciens de l'identité judiciaire sont déjà à l'oeuvre. Le cadavre d'une gamine découvert par hasard derrière une cloison que le nouveau propriétaire tentait d'abattre. Et, bientôt, les murs confient deux autres corps aux policiers. Deux autres enfants... Rapidement, la sidération laisse place à une enquête éprouvante. Certainement la plus sordide de toutes celles auxquelles la commandant et son binôme, Pierre Biolet, ont été confrontés durant leurs carrières. Que s'est-il réellement passé dans la maison des Mesnuls, aussitôt rebaptisée la maison de l'horreur par les médias ? La question est sur toutes les lèvres. Mais une chose est sûre, personne ne ressortira indemne de cette affaire.