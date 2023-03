Un livre qui apporte des réponses claires à toutes les grandes questions des enfants sur la préhistoire, et les invie à percer le mystère de nos origines. L'Homme descend-il du singe ? Qui est le premier humain ? Qui sont les Néandertaliens ? Nos ancêtres habitaient-ils dans des grottes ? Que faisaient les femmes ? Comment a-t-on maîtrisé le feu ? Comment fait-on des fouilles ? Les dernières découvertes ont révolutionné nos connaissances sur la Préhistoire. Ce livre tout illustré donne une vision à la fois plus juste et plus proche de nos ancêtres et de ce qu'était la vie aux débuts de l'humanité. Il donne des réponses claires à toutes les grandes questions des enfants et les invite à percer le mystère de nos origines. Avec : - L'arbre généalogique des hominidés - Une BD : la journée d'un enfant à la Préhistoire - Les sites incontournables à visiter en famille en France Un Questions/Réponses passionnant pour les enfants de 7 ans et plus. Azed, l'illustrateur, dessine régulièrement pour de de nombreux sites préhistoriques en France et contribue à la réalisation de panneaux pour des expositions pédagogiques ou des livrets. Il apporte au livre sa connaissance fine du sujet et sa palette de couleurs pour immerger les enfants dans le sujet.