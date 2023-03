Refus ou consentement. Enfants et adolescents au coeur des conflits familiaux

Comment accueillir le refus d'un enfant ou d'un adolescent de vivre ses relations familiales et de côtoyer son(ses) parent(s) ? Comment écouter le refus parlé ou acté pour qu'il ne devienne pas une rupture de lien et une fracture pour les personnes concernées ? Comment vivre et faire face au refus de son enfant ? Comment accompagner les parents en difficulté dans les dimensions de leur parentalité telles que définies par Didier Houzel : l'exercice (les droits et devoirs du parent), l'expérience (le ressenti, l'affect), la pratique (la vie quotidienne) et devant aussi faire lorsqu'ils doivent faire face à un refus ? Entre appartenances et loyautés, consentements et refus, paroles et silences, droits et devoirs, obligations et interdictions, psychismes et répétitions, cet ouvrage fait dialoguer philosophes, juristes, psychologues, sociologues, psychanalystes et praticiens de terrain en espace de rencontre enfants-parents pour éclairer ces questions à la fois intimes et sociétales. Parlant de questions contemporaines essentielles, il s'adresse aussi bien à des professionnels et des étudiants qu'à des parents et enfants qui se sentent concernés en invitant le lecteur à de nouvelles perspectives.