Rumeurs, tu meurs !

Un baiser et tout s'emballe. Alice devient la cible de Lena... qui était sa meilleure amie. Les moqueries, les mensonges, les insultes pleuvent sur son téléphone. Elle ne peut rien contre la haine qui répand ses métastases sur les réseaux sociaux, partout dans sa vie. Tous ces inconnus semblent si bien la connaître et clament au monde combien elle est nulle. Elle ne contrôle plus sa vie. Quelle est l'issue ? Mourir ? Tuer ? Un récit important, écrit à la demande des élèves rencontrés dans les classes, pour ouvrir le débat dans les écoles, mettre des mots sur les dérives des réseaux sociaux, les souffrances que traversent des ados devenus des cibles. Un roman reflet d'une réalité. Un texte pour réfléchir et agir.