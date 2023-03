Le paradoxe d'Atlas. Tome 2

Les six magiciens les plus puissants au monde se sont vu présenter la plus grande opportunité de leur vie - et doivent désormais faire un choix lourd de conséquences. Sont-ils prêts à tuer l'un des leurs afin d'accéder au pouvoir infini ? Pour la plupart d'entre eux, la réponse semblait évidente. Puis tout s'est effondré. Des alliances sont mises à l'épreuve, des coeurs sont brisés, et la Société alexandrienne est dévoilée au grand jour pour ce qu'elle est véritablement : une société secrète avec un pouvoir incommensurable capable de bouleverser le monde, menée par un leader dont l'objectif est de changer la vie telle que nous la connaissons... et ses plans pour y parvenir sont déjà en marche.