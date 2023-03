Dans le royaume des Arcanes, Xander est Souffleur d'Ordevie. Sa tâche principale est de communiquer de la force aux âmes des vivants. Enfermé dans une routine austère, il rêve au fond de lui de liberté. La crise menaçant l'existence même du royaume sera-t-elle l'occasion pour lui d'y accéder ? Dans le monde des vivants, Constantine est ce que les bonnes gens appellent un rat : elle doit voler pour vivre. Un énigmatique bienfaiteur lui fait une alléchante proposition : troquer sa vie de famine et de danger pour une vie confortable et sous sa protection, à condition qu'elle vole pour lui. Se laissera-t-elle tenter ? Leurs mondes ne sont pas les mêmes. Tout les oppose. Ils ne se sont jamais rencontrés et n'ont rien en commun. Pourtant, les chemins de Xander et de Constantine sont à jamais liés.