Le petit livre des déesses

Explorez les figures universelles féminines et honorez votre puissance intérieure Qu'ont en commun les déesses Isis, Ishtar, Aphrodite ou Britney Spears ? C'est un miroir qui nous renvoie à notre propre vision du féminin bien sûr ! A travers la découverte de 7 archétypes féminins, vous allons pouvoir reconnaître quelles déesses peuvent vivre en vous, de façon simultanée, et surtout, comment elles s'imbriquent profondément dans la composition de notre identité féminine. En comprenant les mythes associés aux différents archétypes, et grâce à des quizz et des rituels, vous aurez des clés d'exploration et de réflexion pour dialoguer avec vos Déesses et les faire rayonner au quotidien. Etes-vous prête à faire un voyage au coeur de votre psyché ?