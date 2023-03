La géomancie. Un outil divinatoire pour mieux se connaître et faire les bons choix

Le guide indispensable pour pratiquer facilement la géomancie, art divinatoire La géomancie est un outil divinatoire qui vise la connaissance du passé, du présent et de l'avenir par l'examen de seize figures. Elle est issue de la "Tradition des Anciens" et reste encore confidentielle et réservée aux initiés. La géomancie est à l'écoute de la terre ce que l'astrologie est à la compréhension des astres. Elle étudie les effets sur le monde du Vivant des influx terrestres et célestes. Sandrine Stevanovic est une spécialiste de la géomancie et elle présente ici cette science divinatoire dans une forme nouvelle et contemporaine. Elle propose un guide d'apprentissage accessible pour en apprendre les rudiments. Elle décode les mystères de cette pratique ancestrale et nous permet de pratiquer facilement. Chacun peut trouver les réponses à toutes ses questions grâce à cet outil sûr qui permet de prendre les bonnes décisions et d'avancer sereinement dans sa vie.