Vamps. Fresh Blood

Une nouvelle saga sensuelle et addictive pour les fans d'Atlas Six et des Assoiffés. Bienvenue à VAMPS l'académie d'élite pour les filles et fils des plus riches et puissantes familles de vampires au monde. Pas de chance pour Dillon, c'est un outsider. Plus précisément, un dhampire : mi-vampire, mi-humain. S'il veut survivre plus d'un trimestre dans cette école high-tech nichée au coeur des Alpes, il lui faudra apprendre à dégainer ses canines. Mais le sang ne ment pas, et bientôt il est évident qu'un fluide aussi extraordinaire que dangereux coule dans ses veines.