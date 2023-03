Neptune Tome 1 : Episode 1

Les Mondes d'Aldebaran : une saga cosmique qui décrit les premiers pas souvent difficiles de l'humanité sur de lointaines planètes. Entre diversité des créatures extraterrestres et complexité des rapports humains, de la science-fiction à l'état pur ! Premier tome de la sixième série. Après trois années d'études et d'entrainement, voilà Marie officiellement devenue membre des Forces Spéciales de l'ONU. Mais à peine a-t-elle eu le temps de fêter son diplôme qu'un évènement stupéfiant l'oblige à partir pour sa première mission : un vaisseau extra-terrestre d'origine inconnue vient de se mettre en orbite autour de la Terre. Aucun contact n'étant établi avec les occupants, Marie et son équipe sont chargés d'entrer à bord et d'enquêter ...