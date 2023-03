Hoc est corpus. La geste de l'hétérodoxe

An de grâce 1180, au royaume de Jérusalem, le moine défroqué et apothicaire Gilles de Brousse est mandé à la cour du roi Baudouin afin de découvrir quel mal mystérieux ronge le souverain. Secondé d'un écuyer déchu, l'hétérodoxe devra déjouer les manigances des courtisans et braver le désert s'il veut avoir une chance de mener à bien sa quête. Mais Baudouin est-il réellement l'objet d'une malédiction jetée par son ennemi Saladin ? Tandis que Gilles enquête, une menace bien plus sombre plane sur la Terre sainte.