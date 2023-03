Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ?. Surmonter les distractions pour donner plus de sens à sa vie

Si vous deviez mourir aujourd'hui, quelle est la chose que vous seriez le plus déçu de ne pas avoir accomplie ? Pour mieux vivre dans un monde qui vous submerge chaque jour de sollicitations parasites, découvrez dans ce livre inspirant comment vivre une vie pleine de sens avec un minimum de regrets à travers des étapes clés mais également plusieurs histoires de réussite, questionnements et exercices pratiques. Auteur best-seller et expert reconnu en minimalisme, Joshua Becker vous accompagne afin d'identifier ce qui compte vraiment dans votre vie et quels sont les obstacles qui vous empêchent d'y accéder pleinement. Apprenez dès aujourd'hui à aligner vos rêves et vos priorités, à reconnaître ce qui vous empêche d'être heureux, à prendre conscience de ce qui influence vos choix, et surtout comment vous débarrasser de certaines distractions, habitudes et automatismes néfastes. L'auteur vous partage ici le récit de sa vie et ses expériences personnelles, et vous guide pas à pas vers le bien-être. Une lecture indispensable, un guide bienveillant rempli de sagesse et d'idées, qui pousse à la réflexion et aide à reprendre le contrôle de sa vie.