15 distinctions essentielles pour avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens " Le monde est fait de nuances, et nous vivons à une époque qui semble l'avoir oublié ", écrit le psychiatre François Bourgognon. Cela affecte notre vie quotidienne. Car si l'on est en porte-à-faux avec la réalité, comment adopter les bons comportements ? Comment identifier la bonne direction, et sortir par le haut de situations dans lesquelles nous nous abîmons parfois ? Le brouillard mental n'est pas une fatalité et ce livre éclaire des concepts clés pour le dissiper. Ainsi, ressentir des émotions n'est pas un signe de faiblesse, tristesse ne vaut pas dépression, et accepter ne signifie ni approuver ni se résigner. Tout comme il n'est pas égoïste de prendre soin de soi, ou être en désaccord ne traduit pas un désamour. Quelle que soit la réalité, nous pouvons choisir notre réponse... et c'est déjà beaucoup ! A travers 15 distinctions essentielles, François Bourgognon explore de subtiles et néanmoins essentielles nuances qui, mises à nu et dans leur juste définition, nous permettent d'y voir enfin plus clair, et d'avancer au mieux sur le chemin d'une vie qui a du sens.