The Smiths. Hand In Glove

Le premier 45 Tours des Smiths est un événement majeur dans l'histoire du rock. C'était il y a 40 ans : mai 1983. Le quatuor de Manchester, emmené par Morrissey au chant et Johnny Marr à la guitare a posé les jalons d'une nouvelle forme de rock, avec un retour en force des guitares. Le monde ne s'est jamais remis depuis la parution du 1er 45 tours des Smiths, que ce soit par la pochette qui ouvre un aspect totalement novateur dans l'univers testostérone du rock (pochette avec des fesses d'un homme en gros plan), par la mélodie fabuleuse (retour des harmonies des années 60 après la déferlante hard rock, punk des années70 et synthétique du début des années 80) et par la teneur " littéraire " du texte : fini les chansons d'ados stupides (" Je t'aime, mais je ne sais pas comment te le dire "). Ce 45 Tours inaugure aussi un mouvement indépendant en Angleterre : on peut vendre, changer le monde, tout en étant un groupe indépendant sur un label indépendant. Le mouvement de l'indie rock doit tout aux Smiths, d'Oasis et passant pour toute la Brit pop des années 90. Les Smiths démontrent une fois de plus la force d'un terroir dans l'univers rock : Manchester prend la première place de la place rock en Grande-Bretagne. Les Smiths est certainement le groupe anglais qui a le plus influencé le rock des années suivantes, de Jeff Buckley, à Radiohead