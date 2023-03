La sculpture du Noir au temps de la traite

Des ports de l'Atlantique aux confins de l'Europe centrale, des oeuvres témoignent, à travers les visages d'hommes et de femmes enlevés à l'Afrique, d'une tragédie : celle de la traite négrière. Or, la France connaît depuis quelques années une vague de dégradations majeures de son patrimoine et la destruction en règle des figures associées à l'esclavage. Figés dans la pierre des façades, dans le calcaire ou dans le marbre, mais aussi dans le fer des enseignes, voire le plomb des fontaines, ces témoins silencieux d'un sombre passé méritent pourtant qu'on s'y attarde, afin de mieux le comprendre et avant que ses traces n'aient été effacées, Tel est l'objet de cet ouvrage, tout à la fois érudit livre d'histoire et d'histoire de l'art, qui nous transporte à travers la France et toute l'Europe dans les pas de ce "noir passé".