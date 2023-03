A corps brisés

Il est riche, dominateur, arrogant... insupportable ! Saura-t-elle l'apprivoiser ? Le coeur en miettes, Jeanne se noie dans le travail pour oublier que son fiancé vient de la quitter. Au château, où elle officie comme kiné, elle doit s'occuper d'un nouveau patient, Adam Champdor. Le corps brisé par un grave accident de moto, il est persuadé de ne plus jamais remarcher. Le jeune homme est riche et arrogant, et son caractère dominateur ne l'a pas préparé à vivre une telle épreuve. Entre Jeanne et Adam naît une passion torride et tourmentée, dans laquelle chacun essaie de se reconstruire. Un roman fort et émouvant fortement inspiré de la vie de l'autrice