Cachés dans l'herbe

Un album poétique et animé sur les animaux ! Qui est plus têtu qu'un flamant ? Qui a plus d'écailles qu'un hérisson ? Sur chaque page, soulève les volets et admire les animaux qui t'entourent. Un bel album magnifiquement illustré avec des volets et découpes pour admirer les animaux dans leur habitat naturel. Dans la même collection : Sous ton aile et Un monde de couleurs.