Le premier imagier de bébé ! Conçue pour les petites mains de bébé, contrastée et colorée, cette collection propose aux plus petits de découvrir leurs premiers mots. Grâce à des images bien identifiables, l'enfant regarde, observe et se sensibilise aux mots et au langage. Les images lui donnent à voir son environnement pour une prise de conscience du réel. Une page de conseils aux parents propose des idées pour utiliser l'ouvrage avec bébé. Au fil des pages, le tout-petit découvrira toute l'imagerie de Pâques, de la chasse aux oeufs à la cueillette des premières pâquerettes, sans oublier le lapin de Pâques et les cloches ! Les illustrations gaies de Marie Paruit font de cette collection la première de bébé ! Dans la même collection : Le pot, Le jardin, La mer, Les couleurs, Les premiers mots de bébé, Les bébés animaux, La ferme, Les animaux sauvages, Mon premier imagier d'éveil.