Petits meurtres à l'heure du thé : Coup de foudre et coups de marteau

Retrouvez Kitt Hartley, bibliothécaire passionnée, buveuse de thé invétérée et détective à ses heures... York, à l'approche de Noël. L'auteur présumé d'un cambriolage accuse l'inspectrice Charley Banks de l'avoir tabassé à coups de marteau. Kitt Hartley, notre sémillante bibliothécaire, et sa meilleure amie Evie volent aussitôt au secours de la policière. La première parce qu'on a dérobé des livres rares - horreur, malheur ! -, la seconde dans l'espoir de disculper l'inspectrice aux airs de dure à cuire, dont les sourires font battre son coeur. De librairies en salle des ventes, nos deux détectives amatrices ne ménagent pas leurs efforts pour découvrir la vérité. Et lorsque la mort d'un proche vient assombrir le tableau, Kitt en fait une affaire personnelle. Le duo parviendra-t-il à démêler ce sac de noeuds à temps pour redonner aux rues de York un air de fête ?