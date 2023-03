Meurtres sans ordonnance. L'histoire de l'un des pires tueurs en série du XXe siècle

L'histoire vraie de l'un des pires tueurs en série du XXe siècle. Aux Etats-Unis. Pendant 16 ans, l'infirmier Charles Cullen a semé la mort à travers deux Etats et neuf hôpitaux sans être inquiété. S'il a fini par avouer les meurtres de 40 de ses patients, des experts estiment à 400 le nombre réel de ses victimes, ce qui ferait de lui le pire tueur en série de l'Histoire. Charles Graeber s'est livré à une enquête journalistique minutieuse basée sur les rapports de police, les documents judiciaires, et enrichie par des interviews des principaux protagonistes de l'affaire - dont Cullen lui-même. Graeber révèle en outre le rôle capital joué par Amy Loughren, cette collègue et amie de Charlie qui est parvenue à le persuader de passer aux aveux...