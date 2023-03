Fabio Quartararo. L'ascension d'un prodige

La première biographie officielle d'un surdoué du Moto GP. Edition mise à jour. Champion du monde à seulement 22 ans à l'issue du GP d'Emilie-Romagne 2021, le pilote français Fabio Quartararo est entré dans l'histoire. Il est déjà considéré comme le plus grand rival de Marc Marquez. Formé en Espagne, hyper précoce, promu en 2019 en MotoGP dans l'équipe satellite Yamaha, il confirme son potentiel en signant six pole positions, monte sept fois sur le podium et se classe cinquième et meilleur débutant du championnat. Il remporte ses deux premiers Grands Prix en 2020. Proche de l'auteur, Michel Turco, Fabio Quartararo se confie régulièrement à lui. Il lui a ouvert les portes de sa famille et de ses proches pour faciliter son travail de biographe.