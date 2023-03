Black Widow. Des liens indéfectibles. Marvel Super-héroïnes. Tome 5

Natasha Romanoff a été une espionne quasiment toute sa vie. Elle n'a jamais cessé de fuir, qu'elle travaille pour les gentils ou les méchants. Aujourd'hui, une nouvelle vie l'attend à San Francisco, et de nouveaux dangers aussi, car quand on s'appelle Black Widow, on n'a pas droit à la retraite ! C'est de nouveau le printemps, et c'est l'occasion de vous proposer une nouvelle collection de sagas cultissimes à petit prix ! Cette fois, nous avons choisi de mettre les héroïnes Marvel à l'honneur au travers de six albums. Black Widow devait forcément faire partie de l'aventure ! Nous avons sélectionné la première saga de la dernière série en date consacrée à l'héroïne, elle a la particularité d'être réalisée par un tandem artistique féminin (c'est un fait suffisamment rare pour être noté).