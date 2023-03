Les enquêtes de Victor Dauterive Tome 6 : L'Assassin de Septembre

Eté 1792. Les Prussiens envahissent la France pour tenter de mettre fin à la Révolution. Ils assiègent Verdun, dernière ville forte avant Paris. Victor Dauterive, missionné par Danton, doit convaincre le commandant de la garnison de tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts français. Mais dans la ville, l'agitation est à son comble et un mystérieux jeune homme parvient peu à peu à persuader les habitants qu'il est dans leur intérêt de capituler. Le commandant qui refusait de se rendre, est retrouvé assassiné. Dauterive doit agir au plus vite pour sauver la Révolution. Entre complotistes royalistes, révolutionnaires aux abois et espions étrangers sans scrupules, il va naviguer en eaux troubles. Une nouvelle mission qui pourrait bien lui coûter la vie...