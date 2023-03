Isekai Anime Studio. Vol 2

Un manga isekai fantastiquement délirant pour découvrir les coulisses de la création des animés ! Alors qu'elle se rendait à son lieu de travail, le studio d'animation Ashita, Sakura Miyone, l'animatrice principale, rencontre une jeune sorcière nommée Sofie qui a été transportée dans notre monde. Et malheureusement, cette dernière a accidentellement téléporté l'équipe d'animation de Sakura dans un autre univers. Sofie va devoir rattraper son erreur en aidant Sakura... Pour ce faire, elle va invoquer différents habitants de son monde d'origine pour former la nouvelle équipe de choc de Sakura, rendant la vie en studio d'animation encore plus fantastique !