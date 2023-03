Mon journal secret Friends

Retrouve tes personnages préférés dans le journal intime officiel de la série ! Notes tous tes secrets, confie tes histoires, tes rêves et tes passions à Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey dans ce journal aux couleurs de ta série préférée. Garanti 100% "Top secret" grâce à ton cadenas et avec un stylo violet fluo en cadeau !