Potagers surélevés. Sur son balcon ou en pleine terre. Construire son potager et le planter. Cultiver ses fruits et légumes toute l'année

Un potager surélevé a tous les avantages : plus pratique, plus beau et plus productif ! Tellement pratique (et doux pour votre dos ! ), le potager surélevé trouvera sa place dans votre jardin ou sur votre terrasse où il pourra vous offrir des herbes aromatiques à portée de main, à moins que vous ne préfériez un espace "salade" ou encore "ratatouille" ? Suivez les conseils de Stéphane Marie pour : 1- Choisir le bon matériel 2- Construire sur-mesure votre potager surélevé 3- Vous initier au jardinage 4- Planter les légumes et bien les associer 5- Récolter et y prendre goût !