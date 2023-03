Forces de la nature. Ces femmes qui ont changé la science

Forces de la nature retrace le destin de ces femmes qui ont révolutionné la science. Oubliées, mises de côté ou effacées, ce livre leur rend la place qui leur est due. Les deux autrices se sont plongées dans les archives afin de retrouver leurs histoires et de les illustrer. On découvre ainsi de nombreuses histoires d'héroïnes scientifiques. Telles Jeanne Barret, une botaniste française, qui se déguisa en homme pour faire le tour du monde en 1766, la méconnue Lisa Meitner qui découvrit la fission nucléaire avec son neveu en 1939 ou encore Mae Jemison qui fut en 1992, la première afro-américaine à avoir séjourné dans l'espace. L'approche chronologique permet au lecteur de mieux appréhender la progression des femmes scientifiques à travers le monde dans de nombreux domaines différents (astronomie, astrophysique, botanique, médecine, physique, sciences sociales, etc.). Les biographies développées offrent de nouvelles perspectives sur ces femmes, connues ou inconnues. Le livre est préfacé par Françoise Combes, astrophysicienne et médaillé d'or du CNRS. Ce livre très accessible est essentiel pour l'histoire des sciences.