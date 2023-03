Balades en famille dans les Alpes-Maritimes. 3e édition

Le P'tit Crapahut, 44 balades faciles pour aller découvrir en famille les richesses de ce département entre mer et montagne. Cette sélection de 44 balades vous invite à découvrir la Côte d'Azur, mais aussi ce qu'il est convenu d'appeler l'arrière-pays. La région est un véritable paradis pour le promeneur et le randonneur, une terre riche d'histoire où l'on découvre bien souvent les traces des civilisations des lointains Ligures, Grecs, Romains... Au cours de ses promenades, le visiteur se familiarisera avec tout ce qui inspira Vitruve ou Mistral : un habitat méditerranéen d'origine gréco-romaine, des bastides de pierres aux toits de tuiles rondes, les interminables murs de pierres sèches qui soutiennent les terrasses, les chemins caillouteux parfumés par le thym, le romarin et les violettes, enfin la subtile alchimie de ce pays marin et montagnard. Les 44 balades proposées mènent parfois dans des secteurs où pousse une végétation méditerranéenne qui représente une richesse floristique unique en Europe, une nature que l'on aura plaisir à contempler dans une variété de paysages tout à fait surprenante. - Des itinéraires faciles pour petits et grands majoritairement en boucle. - Un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone. - Les " P'tits Plus " pour compléter la découverte ou agrémenter la balade.