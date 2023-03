Au bout du rêve. Et si Tiana avait conclu un pacte avec le Maître des Ombres ?

Et si Tiana avait passé un accord avec le docteur Facilier ? Et si Tiana faisait un marché qui changeait tout ? La vie dans une grande ville pouvait parfois être dure : personne ne le savait mieux que Tiana, bien qu'elle soit également convaincue que travailler dur peut mener loin. Mais lorsque le célèbre Dr Facilier la met au pied du mur, elle n'a d'autre choix que d'accepter une offre qui va changer le cours de sa vie en un instant. Tiana se retrouve vite dans une nouvelle réalité où tous ses désirs les plus profonds se réalisent : elle obtient enfin son restaurant, ses amis sont sains et saufs et, plus miraculeux encore, son père adoré est toujours en vie. Elle a tout ce qu'elle a toujours voulu... Mais au bout d'un moment, sa ville natale devient de plus en plus inquiétante, avec de nouvelles menaces. En naviguant dans cette étrange nouvelle Nouvelle-Orléans, Tiana doit oeuvre de concert avec Naveen et Charlotte pour remettre les choses en ordre - ou risquer de perdre tout ce qui lui est cher.