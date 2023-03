Un Grand Week-end. Vienne

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Vienne. Dans cette nouvelle édition : Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. Des expériences uniques : patiner au coeur de Vienne en plein hiver, suivre les traces de Sissi dans son palais de Hofburg, trinquer sur un rooftop ou au milieu des vignes, succomber aux irrésistibles pâtisseries... Des activités 100% locales : longer le Danube à vélo, s'y baigner grimper dans la grande roue du Prater et passer la journée dans le parc entre fête foraine et espaces verts... Notre nouvelle sélection de restos, bars, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de Vienne ! Les coups de coeur et les tops de notre auteur, passionné de la ville : les meilleurs cafés de musées, les boutiques branchées, les soirées atypiques... Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.