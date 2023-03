La véritable histoire d'Aponi, petite Iroquoise face aux explorateurs

Fille d'un grand chef iroquois, et future chamane, la petite Aponi voit arriver les explorateurs français, menés par Jacques Cartier. Les Iroquois, peuple natif d'Amérique du Nord, accueillent d'abord les étrangers les bras ouverts, mais la méfiance grandit. Qui sont ces gens venus d'Europe qui s'accaparent leurs terres, enlèvent leurs frères et naviguent à bord de grandes maisons flottantes ? Quand une épidémie touche le camp français, un choix s'impose à Aponi : doit-elle soigner les étrangers ou les laisser périr ? Un roman d'aventure et de découverte au coeur de l'histoire, du point de vue du peuple autochtone.