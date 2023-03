Irish Therapy

L'amour est la meilleure thérapie. Dans la vie de Salomé, il y a deux hommes : Auguste, son meilleur ami de toujours, et Jules, l'homme qui l'attire en secret. Lorsqu'elle perd le premier brutalement, c'est tout son monde qui s'écroule. Sans cette amitié, Salomé perd peu à peu goût à la vie. Jusqu'à ce que Jules, son collègue franco-irlandais, décide de prendre les choses en main. Armé de son sourire indécemment craquant et de son regard hypnotique, il a l'air déterminé à ne pas la laisser tomber. Et, même s'il n'a jamais semblé partager ses sentiments jusqu'à présent, il fait tout pour passer du temps avec elle et l'aider à retrouver sa joie de vivre. Salomé commence alors à douter : Jules agit-il par simple amitié ou ressent-il vraiment quelque chose pour elle ? A propos de l'autrice Pourvue d'une imagination fertile qu'un rien suffit à titiller, Mily Black crée des histoires romantiques résolument modernes et rythmées avec des personnages qui n'en font qu'à leur tête. Boostée au Coca fraise, elle fait son possible pour apporter de l'évasion à tous ceux qui en ont besoin.