Un grand imagier pour une immersion interactive Dans la ville avec 50 flaps ! Ouvre les flaps pour explorer les coins et recoins d'une ville ! Pousse les portes du magasin de jouets, regarde à l'intérieur du commissariat de police, accompagne les mariés à leur voiture, charge la poubelle dans la benne du camion... Mon imagier à flaps permet à l'enfant d'accompagner des personnages-animaux plonge l'enfant au coeur de grandes scènes fourmillant de détails. Chaque double-page représente les principaux lieux et activités d'une ville : la circulation, les commerces, le centre-ville, la santé et sécurité, et le parc. Un imagier grand format où l'apprentissage du vocabulaire passe par la manipulation.