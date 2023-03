Mes super qualités

Deux nouveaux documentaires interactifs pour apprendre et s'amuser ! Quelles sont tes plus belles qualités ? La gentillesse, le respect, le courage, le sens de l'entraide et du partage ? Selon toi, comment développer ces précieux atouts pour être quelqu'un de bien ? Découvre, dans ce livre animé de nombreux volets, les petits gestes du quotidien et les valeurs positives qui t'aideront à t'épanouir, à mieux vivre avec les autres, et à prendre confiance en toi !