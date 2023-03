Des femmes pasteures qui célèbrent le culte, qui prêchent du haut de la chaire, qui baptisent, qui rompent le pain, élèvent la coupe et distribuent la Sainte Cène ; des femmes qui animent le catéchisme, accompagnent les familles endeuillées et bénissent les couples mariés : cela fait presque un siècle qu'il y a en a, dans certaines Eglises protestantes réformées ! Leur arrivée ne s'est pas faite sans débats et sans difficultés. Lauriane Savoy propose une étude fouillée du processus à l'oeuvre dans les Eglises de Genève et Vaud, faisant sortir de l'oubli des pionnières courageuses des années 1920, des hommes alliés, des comités de soutien, des opposants acharnés. Elle explore des archives truculentes, donne à entendre la parole de femmes qui ont commencé leur ministère dans les années 1970 et racontent leur vocation, montre la conciliation délicate entre leur engagement et leur vie de famille. En un siècle, les Eglises protestantes réformées sont passées du monopole masculin sur le pastorat à une proportion de près de 40% de femmes pasteures. Cette révolution méconnue, particulière au protestantisme, donne à penser sur les défis auxquels femmes et hommes sont confrontés encore aujourd'hui.