Théâtre et dramathérapie

La dramathérapie, ou thérapie par le théâtre, est une pratique émergente qui puise ses sources dans l'art, dans la psychanalyse et dans la psychologie anglo-américaine. Par la catharsis, la fiction, le dédoublement, la théâtralité, des patients peuvent trouver le moyen de se dire et de dépasser leurs souffrances. Certaines formes privilégiées par les dramathérapeutes sont particulièrement étudiées dans cet ouvrage : l'improvisation, la marionnette, la commedia dell'arte, le conte, l'écriture théâtrale, la gestualité non verbale, le masque, le psychodrame, la théâtralisation des rêves ou des souvenirs... Cette pratique ne va pas sans contre-indications. C'est pourquoi Jean-Pierre Klein met notamment en garde contre certains pièges à éviter.