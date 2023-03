Love and Justice

"Nous, l'armée des invisibles de l'histoire, voulons désormais partager notre sagesse et notre beauté avec le monde. Mon art s'inspire de mon univers et de ce qui me fait vibrer : politique, mouvements sociaux, féminisme, positivité corporelle, beauté naturelle, esthétique africaine, images et sons glanés çà et là, mes sentiments, et bien plus encore. Avec ce livre, j'espère montrer au monde, et en particulier aux jeunes femmes, qu'en travaillant dur et en faisant preuve d'une détermination farouche et d'une passion inaltérée pour ce que l'on fait, tout est possible. En célébrant notre beauté, nous sommes les ferventes défenseuses d'un monde plus inclusif et plus équitable. " - Laetitia Ky.