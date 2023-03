Jalna : La saga des Whiteoak Tome 3 : L'héritage des Whiteoak ; Les frères Whiteoak

Un siècle, une famille, un domaineLorsqu'il revient d'Europe après la Première Guerre mondiale, Renny Whiteoak, l'héritier de Jalna, découvre que son précieux domaine canadien n'a pas été aussi bien géré qu'il l'espérait. Son rêve ? Renflouer la fortune familiale en jouant aux courses. Mais, très vite, l'un de ses espoirs hippiques devient le sujet de violentes disputes. Et chez les Whiteoak, lorsque les problèmes financiers surgissent, les peines de coeur ne sont jamais loin... Réunis en un seul volume, les cinquième et sixième tomes d'une saga intemporelle qui a fait vibrer des millions de lectrices et de lecteurs à travers le monde depuis sa première parution en 1927.