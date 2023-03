Sociologie de la magistrature

Qui sont ces femmes et ces hommes qui ont pour incroyable mandat de poursuivre et de juger leurs concitoyens ? Fonctionnaires atypiques, les magistrats (juges et procureurs) sont au coeur de nombreux débats. Craint par les citoyens comme par les élites, le personnage du magistrat est omniprésent dans la fiction comme dans l'espace médiatique, mais n'en reste pas moins extrêmement méconnu. En somme, le magistrat n'est pas qu'une robe et il s'agit de dévoiler ce qui se cache dessous. L'intérêt de cet ouvrage est de proposer pour la première fois une analyse du corps de la magistrature et de sa morphologie dans son ensemble. Qui sont les magistrats et d'où viennent-ils ? Que font-ils au quotidien ? Comment voient-ils leur place et leur rôle ? Comment se différencient leurs carrières ? Qu'est ce qui fait leur unité, leur identité professionnelle ou leur diversité ? L'ouvrage permet de revenir sur des questions centrales qui agitent la profession, et bien au-delà : le problème de l'origine sociale et de la formation des magistrats, l'enjeu de sa féminisation, les conditions de travail vécues, les perceptions extérieures du "corporatisme" des magistrats.